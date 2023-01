Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nur knapp der Haft entkommen - Lebensgefährtin zahlt Geldstrafe

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 16.01.2023 kontrollierte die Bundespolizei gegen 18:00 Uhr einen Mann am Magdeburger Hauptbahnhof. Die routinemäßige Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass der 40-Jährige seit September des vergangenen Jahres per Voll-streckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Bereits im Dezember 2019 verurteilte ihn das Amtsgericht Tiergarten aufgrund des fahrlässigen Vollrauschs zu einer Geldstrafe von 750 Euro beziehungsweise 50 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Da der Deutsche sich dem Strafantritt nicht stellte, erging der Haftbefehl. Diesen eröffnete die Streife, nahm ihn fest und brachte den Mann zur Dienststelle. Dort kontaktierte er telefonisch seine Freundin, die den geforderten Betrag bei der Landespolizei in Thüringen beglich. Nach Zahlungseingang konnte der Verurteilte die Diensträume als freier Mann verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

