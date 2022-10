Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221024.2 Kiel: Drei Tatverdächtige nach Raubtaten festgenommen

Kiel (ots)

Am Wochenende kam es im Innenstadtbereich zu zwei vollendeten Raubtaten sowie einer Versuchstat. In allen Fällen nahm die Polizei Tatverdächtige fest. Zwei von ihnen kamen nach Vorführung in Untersuchungshaft.

Freitagabend befuhr eine 25-jährige Radfahrerin gegen 20:15 Uhr die Adolf-Westphal-Straße. Als sie einen Fußgänger passiert habe, habe dieser sie zum Anhalten genötigt und Bargeld gefordert. Nachdem sie sich geweigert habe, habe er ihr ins Gesicht geschlagen. Durch ihre Hilferufe habe der Mann von ihr abgelassen und sei geflüchtet.

Eingesetzte Beamte des 4. Reviers nahmen kurz darauf einen 53 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Er kam ins Polizeigewahrsam, musste von dort am Folgetag aber mangels Haftgründen entlassen werden. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes zu.

In der Nacht von Freitag auf Samstag traf ein 22-Jähriger gegen 02:30 Uhr in der Fußgängerzone in der Nähe des Holstenplatzes auf zwei Personen. Einer der beiden Männer forderte unter Androhung von Gewalt Bargeld. Nachdem er einen geringen Bargeldbetrag erbeutet hatte, flüchtete er mit seinem Begleiter, der sich passiv verhielt und nicht ins Geschehen eingriff, in Richtung Bootshafen.

Polizisten des 2. Reviers nahmen den 27 Jahre alten Tatverdächtigen kurz darauf im Rahmen der Fahndung fest. Samstag erfolgte auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung beim Kieler Amtsgericht. Der Haftrichter folgte dem Antrag, so dass der polizeilich bereits bekannte Mann in Untersuchungshaft kam. Nach seinem Begleiter wird noch gefahndet.

Samstagabend waren Rettungsdienst und Polizei gegen 22:30 Uhr in der Schuhmacherstraße eingesetzt, da Passanten dort eine verletzte Person auf dem Gehweg liegend gemeldet hatten. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 57-Jährige Opfer eines Raubes geworden war. Zur Fahndung eingesetzte Beamte des 2. Reviers trafen im Rahmen der Fahndung wenig später am Alten Markt auf den 43 Jahre alten Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. Der Mann kam Sonntag nach Vorführung auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamtinnen und Beamten prüfen, ob die nun ermittelten Tatverdächtigen auch für Raubtaten aus der jüngeren Vergangenheit in Frage kommen. Darüber hinaus suchen sie weitere Zeuginnen und Zeugen, die noch nicht von der Polizei befragt wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell