POL-KI: 221024.1 Warnau: Zeugenaufruf nach Unfall auf der Bundesstraße 404

Kiel (ots) - Mittwochabend sowie in der drauffolgenden Nacht kam es im Kieler Stadtgebiet zu drei Raubtaten auf offener Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Die erste Tat ereignete sich gegen 19:15 Uhr in Schilksee. Der 40 Jahre alte Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass er zuvor an der Haltestelle ...

mehr