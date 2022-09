Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl aus Firmenfahrzeug in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (06.09.2022) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 13:50 Uhr bis 14:10 Uhr von insgesamt drei Personen Geldbörsen aus einem unverschlossenen Firmenfahrzeug, welches in der Marienstraße abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730).

Die Polizei rät wiederholt, dass Fahrzeuge, selbst wenn diese nur kurz abgestellt werden, stets abzuschließen. Des Weiteren sollten beim Verlassen keine Wertsachen im Fahrzeug verbleiben.

