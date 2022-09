Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hochwertiger Schmuck entwendet - Zeugenaufruf nach Einbruch (Lichtbilder im Anhang)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am 22.08.2022 kam es in der Zeit von 15:40 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bernhardstraße. Die bislang unbekannten Täter entwendeten hierbei eine silberne Schmuckschatulle mit hochwertigem Goldschmuck. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell