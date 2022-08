Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Garage steht in Vollbrand

Lügde-Sabbenhausen (ots)

Dienstag, 09.08.2022, 16:51 Uhr, Waldecker Straße. Die Einheiten Sabbenhausen, Elbrinxen, Wörderfeld, Falkenhagen und Lügde der Freiwilligen Feuerwehr wurden am Dienstagnachmittag zum einem Garagenbrand in den Ortsteil Sabbenhausen / Ratsiek alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine dunkle Rauchwolke erkennbar. Bei Reparaturarbeiten in einer Garage war ein PKW in Brand geraten. Das Feuer hatte sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits von dem betroffenen PKW auf die Garage und einen davor abgestellten PKW ausgebreitet. 2 Trupps unter Atemschutz begannen sofort mit der Brandbekämpfung sowie Kühlung einer in der Garage befindlichen Gasflasche. Dazu wurden 2 C Rohre vorgenommen. Die Wasserversorgung wurde über zwei Hydranten und das GTLF 8000 sichergestellt. Um restliche Glutnester zu erreichen, wurde im weiteren Einsatzverlauf ein Schaumangriff aufgebaut. Zusätzlichen wurden mit dem Einreißhaken weitere Zugänge zur Dachhaut der Garage geschaffen, um auch in diesem Bereich Glutnester zu bekämpfen. Die betroffenen Bereiche / Objekte wurden laufend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Nach ca. 2 Stunden war dieser Einsatz für die Feuerwehr beendet.

