Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Zwei Zeuginnen beobachteten am Samstag (18.6.), um 19.25 Uhr einen Verkehrsunfall in der Goethestraße und alarmierten die Polizei. Ein dunkler VW mit Herforder Zulassung bog in die Sackgasse ein und fuhr unvermittelt in einen am Fahrbahnrand geparkten Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat, der einer 55-jährigen Hiddenhauserin gehört, in einen dort ebenfalls geparkten Nissan einer 53-jährigen Frau aus Hiddenhausen geschoben. Der bis dahin unbekannte Fahrer wendete sein Auto und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Im nahen Umfeld konnte durch die Beamten der beschriebene VW aufgefunden werden. Bei dem Fahrer, den die Zeuginnen zuvor beschrieben hatten, handelt es sich um einen 35-jährigen Hiddenhauser. Da er deutliche Zeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde er zur Entnahme zweier Blutproben zur Herforder Wache gebracht. Hier wurde ihm das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt bei rund 5000 Euro.

