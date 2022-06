Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte brechen Automaten auf

Vlotho (ots)

(jd) Ein 39-jähriger Vlothoer alarmierte am Sonntag (19.6.) die Polizei, nachdem er gegen 3.00 Uhr festgestellt hatte, dass Unbekannte einen Verkaufsautomaten angegangen haben. Der oder die unbekannten Täter rissen augenscheinlich zwei Überwachungskameras aus der Verankerung in dem Verkaufsstand an der Herforder Straße. Mittels eines Werkzeugs gingen sie dann den Automaten an und entwendeten daraus eine dreistellige Summe Bargeld. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum wird auf die Zeit zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Sonntag, 3.00 Uhr eingegrenzt. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Herforder Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell