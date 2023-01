Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Geschädigte Frauen gesucht - 26-Jähriger beleidigt, bespuckt diese und verwendet verfassungswidrige Parole

Halle/ Saale (ots)

Am Mittwoch, den 18. Januar 2023 sprach eine achtsame 19-jährige Frau gegen 11:00 Uhr Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle an, schilderte kurz zuvor Geschehenes und bat um Hilfe. Die deutsche Staatsangehörige beschreibt einen Mann, welcher drei weibliche Personen mit ehrverletzenden Worten beleidigte, auf deren Füße spuckte und eine verfassungswidrige Aussage in Richtung der Frauen äußerte. Anschließend verließ er den Hauptbahnhof in Richtung Taxistand. Die Frauen trugen, laut der Zeugin, Kopftücher und seien ausländischer Herkunft. Der Straftatverdächtige wurde durch die Bundespolizisten gestellt und kontrolliert. Bei seiner ersten Befragung gab er an, zuvor mit jenen Frauen bereits in einem Regionalexpress auf der Strecke Nordhausen - Halle/ Saale aufeinander getroffen zu sein. Eine der Drei sei aus Versehen auf seinen Fuß getreten, schaute ihn in der Folge von oben nach unten hin an und habe etwas in einer ihm nicht bekannten Sprache geäußert. Daraufhin reagierte der 26-Jährige, wie von der Hinweisgeberin beschrieben. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte der deutsche Staatsangehörige seinen Weg fortsetzen. Er erhält ein Strafanzeigen wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Beleidigung sowie Körperverletzung. Zudem erstellten Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit ein zweijähriges Hausverbot gegen den Mann. Die Geschädigten konnten nicht ausfindig gemacht werden. Sollten diese sich in dem beschriebenen Sachverhalt wiederfinden, bittet die Bundespolizei Magdeburg sich umgehend unter der Telefonnummer Tel.: 0391 / 56549 555 zu melden.

