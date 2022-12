Polizei Dortmund

POL-DO: Ermittlungen wegen schweren Raubes - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1384

Am frühen Sonntagmorgen (18. Dezember) ist ein Dortmunder am westlichen Nordausgang des Hauptbahnhofes geschlagen, getreten und beraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach eigenen Angaben verließ der 33-Jährige gegen 5:30 Uhr den Nordausgang in Richtung Paul-Winzen-Straße. Dort sprach ihn ein Mann in Begleitung dreier weiterer Unbekannter mit den Worten "Hey Bruder" an. Als er erwiderte nicht sein Bruder zu sein, schlug das Quartett unvermittelt mit Fäusten auf den Dortmunder ein. Auch zu Tritten soll es gekommen sein. Im Zuge des Gerangels griff einer der Täter in die Hosentasche des 33-Jährigen und entwendete dessen Handy. Der Dortmunder wehrte sich und informierte die Polizei. Die Tätergruppe flüchtete über den westlichen Nordeingang in den Hauptbahnhof.

Der 33-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Einer ersten Personenbeschreibung nach waren alle Täter etwa um die 170 cm groß. Weitergehende Angaben konnten nicht gemacht werden.

Derzeit ermittelt die Polizei wegen schweren Raubes und fragt in diesem Zusammenhang: Ist Ihnen die Tätergruppe aufgefallen und/oder haben Sie die Tat beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

