Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Versuchter Einbruch

Bewohner sieht Täter am Fenster

Bedburg-Hau (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (2. März 2023) gegen kurz nach 02:00 Uhr wurde der 74-jährige Anwohner eines Hauses auf der Straße Dechantshof durch Geräusche an seinem Schlafzimmerfenster geweckt. Er stand auf und schaute nach: Als er die Gardienen zur Seite schob, sah er zwei mit Sturmhauben maskierte Männer, die vor seinem Fenster standen. Durch den 74-Jährigen ertappt, flüchteten die beiden Personen augenblicklich in Richtung Kaiser-Wilhelm-Allee. Offensichtlich hatten die Täter zuvor versucht, ein Loch in den Rahmen des Fensters zu bohren, um anschließend den Griff zu öffnen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell