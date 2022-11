POL-DO: Schwerer Raub auf dem Phoenix-West-Gelände - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1256 Eine junge Dortmunderin hat am Freitagabend (11. November) offensichtlich das Rotlicht einer Ampel missachtet. Sie fuhr auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die 18-jährige Frau gegen 23 Uhr mit einem E-Scooter die Münsterstraße in Höhe der Hausnummer 154 an einer ...

mehr