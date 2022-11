Polizei Dortmund

POL-DO: Einladung zum Medientermin am Mittwoch (16. November): Gemeinsame Kampagne von Polizei und ADFC soll Sicherheit von Fahrradfahrern erhöhen

Am kommenden Mittwoch (16. November 2022) lädt die Polizei Dortmund um 11 Uhr am Haupteingang des Polizeipräsidiums Dortmund zu einem Medientermin ein. Dabei stellen Polizeipräsident Gregor Lange und Leitender Polizeidirektor Ralf Ziegler (Leiter der Direktion Verkehr) eine gemeinsame Kampagne mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) vor, die für mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer sorgen soll. Auch ein ADFC-Vertreter und der Leiter der Verkehrsunfallprävention der Polizei Dortmund, PHK Sascha Schlusemann, werden Rede und Antwort stehen.

Im Anschluss an den Medientermin werden die Kollegen der Verkehrsunfallprävention der Polizei Dortmund einen präventiven Einsatz zu eben dieser Thematik im Kreuzviertel durchführen. Auch hierzu sind Sie herzlich eingeladen.

Im Rahmen der Kampagne werden rund 100 Einsatzfahrzeuge der Polizei Dortmund für den Zeitraum von einem Jahr am Heck mit Stickern beklebt, die per Piktogramm auf den laut Straßenverkehrsordnung (StVO) vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern beim Überholen von Radfahrern hinweisen. Die StVO ist vor mehr als zwei Jahren novelliert und um diese Vorschrift erweitert worden. Die Kampagne soll nachhaltig darauf aufmerksam machen und für mehr gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr werben.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Medientermin - bitte akkreditieren Sie sich vorab per kurzer E-Mail an pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de oder melden Sie sich telefonisch auf der unten angegebenen Telefonnummer.

