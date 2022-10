Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, L77A - Verkehrsunfall mit Verletzten

Rastatt (ots)

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Alfa-Romeo auf der K3740 von der Zaystraße aus kommend in aufsteigender Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten BWM-Fahrer, der von der L77A in absteigender Richtung als Geradeausfahrer ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Die Ampelanlage der Kreuzung war während der Unfallzeit ausgefallen. Während sich der 21-Jährige bei dem Aufprall schwer verletzte, trug der Unfallverursacher leichte Verletzungen davon. Beide Fahrer wurden mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zwischen Tunnel Rastatt und Konrad-Adenauer-Brücke kam es während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen zu Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 15.000 Euro.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell