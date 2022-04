POL-PDLD: Wörth am Rhein: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht vom 08.04.2022 auf den 09.04.2022 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die B38 von Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Dörrenbach, als er vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit zuerst mit der Verkehrsinsel kollidierte und kurz daraufvon der Fahrbahn nach links abkam. An dem Fahrzeug entstand vermutlich ein erheblicher Glasschaden im Frontbereich und Sachschaden an der ...

mehr