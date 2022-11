Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung an der Kampstraße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1255

Am frühen Samstagabend (12. November) ist es in der Dortmunder Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen, bei der ein junger Dortmunder mit einem Messer verletzt worden ist. Die Polizei konnte noch in der Nacht einen Tatverdächtigen festnehmen und sucht weitere Zeugen.

Kurz vor 20 Uhr wurde der Polizei eine Körperverletzung an der Kampstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten einen 15-Jährigen an, der eine Schnittverletzung am Arm aufwies. Nach eigenen Angaben sei es zwischen ihm und einer Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen zu einem Streit gekommen. Zunächst habe man ihn und seine beiden Freunde mit Worten "angepöbelt" und umzingelt. Im weiteren Verlauf trat einer aus der Gruppe gegen das Bein des 15-Jährigen. Dann habe er plötzlich einen Stich in den Arm bemerkt, bevor alle in Richtung Norden weg rannten.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den leicht verletzten Jugendlichen und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Mithilfe eines Zeugen und einer guten Täterbeschreibung konnten Polizisten den Haupttäter noch in der Nacht zu Sonntag (13. November) am Platz von Amiens antreffen und vorläufig festnehmen. In unmittelbaren Umfeld des 16-jährigen Dortmunders fanden die Beamten ein Taschenmesser, das sie sicherstellten.

Einsatzkräfte brachten den Jugendlichen zur Wache. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie in Absprache mit den Erziehungsberechtigten konnte er die Polizeiwache verlassen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nun weitere Zeugen. Wer hat die Auseinandersetzung am Samstag in Höhe der Sparkasse am Freistuhl beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zu den weiteren Tatverdächtigen geben? Melden Sie sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreter:

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten ab Montag, 7 Uhr, an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell