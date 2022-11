POL-DO: Aufmerksamer Zeuge meldet Fahrraddiebstahl - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1253 Am Freitagabend (11. November) ist es auf der B54n bei Kreuztal zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 28-jährige Autofahrerin überschlug sich mit ihrem Pkw und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau aus Siegen gegen 19.10 Uhr mit dem Auto auf dem linken Fahrstreifen der B54n in ...

