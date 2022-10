POL-HAM: Altpapiertonnen auf der Fangstraße angezündet

Hamm (ots) - Im Tatzeitraum vom 18.07.2022, 8:30 Uhr, bis 19.07.2022, 04:50 Uhr, wurde durch den bislang unbekannten Tatverdächtigen ein Porsche 911-Oldtimer (Baujahr 1978) aus einer Tiefgarage am Südenwall entwendet. Vorher montierte er die Kennzeichen von einem ebenfalls in der Tiefgarage geparkten Fahrzeug ab und brachte sie am Porsche an. Nach dem Diebstahl wurde der Porsche mit dem Tatverdächtigen von einer ...

