Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdieb erbeutet Schmuck in Wohnung

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwochmittag (12. Oktober) wurde eine 88-Jährige aus Hamm Opfer eines Trickdiebes. Gegen 13 Uhr klingelte ein bisher unbekannter Mann an der Wohnungstür der Seniorin auf der Leuthenstraße. Unter dem Vorwand, der Dame Uhren verkaufen zu wollen, betrat er zunächst die Küche. Während sich die Ruheständlerin die Uhren anschaute, begab sich der Langfinger in das Schlafzimmer, aus dem er nach kurzer Zeit zurück kam. Anschließend bot der Trickbdieb der Rentnerin die Uhren noch für jeweils 10 Euro an, um kurz danach die Wohnung hastig zu verlassen. Erst später bemerkte die Frau den Verlust des Schmucks. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er hatte dunkelblonde, kurze Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue, medizinische Maske sowie ein eine dunkle Baseballkappe. Weiter war er bekleidet mit einer zerrissenen blaue Jeans und einer dunklen Jacke. Hinweise auf den unbekannten Täter liegen nicht vor, nimmt die Polizei Hamm aber unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

