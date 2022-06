POL-DEL: Pressestelle der Polizeiinspektion Verden/Osterholz: Mit 2,7 Promille unterwegs +++ Flucht vor der Polizei endet in Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind in die Räumlichkeiten des Betreuungsvereins Delmenhorst eingebrochen. In der Zeit von Montag, 06. Juni 2022, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 07. Juni 2022, 08:00 Uhr, hebelten sie eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude in der Lahusenstraße in Delmenhorst. Hier durchsuchten sie die Büroräume nach ...

mehr