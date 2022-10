Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - Porsche-Dieb geblitzt

Hamm (ots)

Im Tatzeitraum vom 18.07.2022, 8:30 Uhr, bis 19.07.2022, 04:50 Uhr, wurde durch den bislang unbekannten Tatverdächtigen ein Porsche 911-Oldtimer (Baujahr 1978) aus einer Tiefgarage am Südenwall entwendet. Vorher montierte er die Kennzeichen von einem ebenfalls in der Tiefgarage geparkten Fahrzeug ab und brachte sie am Porsche an.

Nach dem Diebstahl wurde der Porsche mit dem Tatverdächtigen von einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der Richard-Wagner-Straße gemessen und fotografiert. Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Wer kann Angaben zur Identität der Person machen? (ds)

Link zum Fahndungsportal und dem Foto des Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/89130

Link zur ursprünglichen Pressemeldung und zum Foto des Porsches: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5277565

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell