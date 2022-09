POL-PPWP: Böllernd durch Straße gezogen

Kaiserslautern (ots) - Diebe waren in der Nacht zu Donnerstag im westlichen Stadtgebiet aktiv. In der Gustave-Eiffel-Straße entdeckten sie einen unverschlossen abgestellten Pkw. Sie öffneten den Wagen und stahlen aus dem Innenraum eine E-Zigarette sowie eine Dose eines Energydrinks. Im gleichen Zeitraum drangen unbekannte Täter in der benachbarten Straße "An der Lokhalle" in mehrere Garagen ein, die ebenfalls ...

mehr