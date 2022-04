PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: In Wohnung eingebrochen +++ Pkw-Anhänger gestohlen +++ Handwerkerfahrzeug aufgebrochen +++ Bodenbrand am Kolbenberg +++ Nach Einbruch in Tierklinik - Polizei sucht Eigentümer von Aluleiter

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In Wohnung eingebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Höhestraße, 13.04.2022, 10.00 Uhr bis 19.30 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Höhestraße wurde am Mittwoch in eine Wohnung eingebrochen. Im Laufe des Tages verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in die in einem Hinterhaus gelegene Wohnung. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten eine hochwertige Ledertasche der Marke "Louis Vuitton" im Wert von rund 1.000 Euro. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

2. Pkw-Anhänger gestohlen,

Grävenwiesbach, Zur Lehmkauthalle, 11.04.2022, 12.00 Uhr bis 13.04.2022, 12.00 Uhr

(pa)In Grävenwiesbach entwendeten Unbekannte in den vergangenen Tagen einen Pkw-Anhänger. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montag- und Mittwochmittag auf einer Grünfläche an der Lehmkauthalle, wo der Anhänger abgestellt und durch ein Schloss gesichert war. Die Täter entfernten das Schloss auf unbekannte Weise und stahlen den rund 9.000 Euro teuren Anhänger. Es handelt sich um einen zweiachsigen Kippanhänger des Herstellers "Hapert" - Modell "Cobalt". Als Auffälligkeit ist ein langer Kratzer zu nennen, der sich über die gesamte rechte Bordwand zieht. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

3. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen,

Kronberg im Taunus, Im Waldhof, 12.04.2022, 20.30 Uhr bis 13.04.2022, 15.00 Uhr

(pa)In Kronberg wurde von Dienstag auf Mittwoch das Fahrzeug eines Handwerksbetriebs von Dieben aufgebrochen. Der Renault Kastenwagen war zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in der Straße "Im Waldhof" geparkt, als Unbekannte eine Tür des Fahrzeugs aufbrachen. Anschließend entwendeten die Täter aus dem Renault diverses Werkzeug sowie Baumaschinen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

4. Bodenbrand am Kolbenberg,

Waldgebiet am Kolbenberg, nahe Sandplacken, 13.04.2022, gg. 10.55 Uhr

(pa)Im Feldberggebiet kam es am Mittwochvormittag zu einem Brandgeschehen. Gegen 10.55 Uhr meldete sich ein Zeuge, der eine Rauchentwicklung im Bereich des Kolbenbergs nahe dem Parkplatz Sandplacken wahrgenommen hatte. Vor Ort wurde festgestellt, dass es im Bereich einer freien Grünfläche am Kolbenberg brannte. Der Bodenbrand wurde durch die eintreffenden Feuerwehren gelöscht. Betroffen war eine Fläche von etwa 300 bis 500 Quadratmetern. Die Bad Homburger Kriminalpolizei kann ein vorsätzliches Entfachen des Feuers nicht ausschließen. Personen, die im genannten Bereich möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

5. Nach Einbruch in Tierklinik - Polizei sucht Eigentümer von Aluleiter, Neu-Anspach, Robert-Bosch-Straße, 06.04.2022, gg. 10.55 Uhr

(pa)Nachdem es vergangene Woche Mittwoch (06.04.2022) in Neu-Anspach zu einem Einbruch in eine Tierklinik gekommen war, in dessen Folge ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte, sucht die Polizei nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer einer Leiter. Das Tätertrio hatte die ausziehbare Aluminiumleiter zur Tatausführung genutzt. Nach bisherigen Erkenntnissen erscheint es als wahrscheinlich, dass die Täter die Leiter zuvor im Umfeld des in der Robert-Bosch-Straße gelegenen Tatorts gestohlen hatten. Bislang wurde jedoch noch kein entsprechender Diebstahl zur Anzeige gebracht. Daher bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende, die feststellen, dass sich ihre Aluleiter nicht mehr an ihrem Platz befindet, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: B 456, Gemarkung Wehrheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell