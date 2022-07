Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter wirft großen Stein auf fahrendes Auto - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Im Stadtteil Neckarstadt warf ein unbekannter Mann am frühen Samstagmorgen mit einem großen Stein auf ein fahrendes Auto und beschädigte dabei dessen hintere Seitenscheibe.

Ein 28-jähriger Mann war gegen 5 Uhr morgens mit seinem VW in der Untermühlaustraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. In Höhe einer Tankstelle musste er an einer Ampel anhalten. In diesem Moment warf eine unbekannte Person einen großen Stein auf das Fahrzeug, traf die hintere Seitenscheibe, sodass diese zerbarst. Der 28-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Er fuhr zunächst weiter und erstatte in der Folge erst Anzeige bei der Polizei.

Inwiefern ein Tatzusammenhang zu vorherigen gleichgelagerten Sachverhalten gegeben ist, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienlichen Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

