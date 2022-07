Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 52-jähriger Betrüger ergaunert Bargeld - Geschädigte gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 52-jähriger Mann war am Mittwochmorgen in Hemsbach unterwegs und ergaunerte mit einer betrügerischen Masche Bargeld. Der Mann klingelte an den Türen von ihm unbekannten Personen und gab vor, dass er sich zu Hause ausgesperrt habe und nun Geld für ein Zugticket zu benötigen, um einen Ersatzschlüssel bei einem Freund in Frankfurt zu holen. Tatsächlich wollte er das Geld zur Finanzierung seiner Drogensucht verwenden.

Zwei Zeugen, bei denen der 52-Jährige geklingelt hatte, kannten die Masche jedoch bereits und verständigten die Polizei. Durch eine Polizeistreife wurde der bereits einschlägig polizeibekannte Mann am Hemsbacher Bahnhof angetroffen und festgenommen werden. Er gab zu, an mehreren Häusern geklingelt zu haben und in einem Anwesen, an das er sich nicht mehr erinnern konnte, habe er 20 Euro erhalten, die er in seiner Hosentasche bei sich hatte. Das Geld wurde sichergestellt, der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß erlassen. Gegen ihn wird inzwischen wegen Betrugs und versuchten Betrugs ermittelt.

Der oder die Geschädigte, von dem der 52-Jährige das Geld erhalten hatte, sowie weitere mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

