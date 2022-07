Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: PKW entwendet und unter Drogeneinfluss gefahren

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 31-jährigen Mann in einem BMW in der Draisstraße. Bei der Abfrage des Kennzeichens in den polizeilichen Systemen stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug bereits am vergangenen Wochenende in Karlsruhe gestohlen worden war. Darüber hinaus konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Ein Drogenvortest ergab den Verdacht, dass der Mann unter Amphetaminen und THC stehen könnte. Der BMW wurde schließlich sichergestellt. Der Mann musste die Beamten auf das Revier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, den PKW lediglich ausgeliehen zu haben. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun die Hintergründe des Diebstahls. Darüber hinaus muss der Mann mit Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes, Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

