Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Korrekturmeldung bzgl. der Tatzeit

Räuberischer Diebstahl

Die Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Rees Am Dienstag (28. Februar 2023) gegen 11:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter, junger Mann in einer Lottoannahmestelle an der Rünkelstraße mehrere Zigarettenschachteln, während die 78-jährige Besitzerin sich in einem Nebenraum befand. Als die 78-jährige Reeserin den Diebstahl bemerkte, wollte sie den Tatverdächtigen an der Flucht hindern, wurde aber zur Seite geschubst. Der Täter konnte mit seiner Beute entkommen. Er wird als 175 cm groß, dunkel gekleidet und mit kräftiger Statur beschrieben. Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos. Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen oder den Verdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

