Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte Täter dringen in Garten eines Einfamilienhauses vor und entwenden zwei Sonnenscheiben

Kleve-Materborn (ots)

Am Dienstag (28. Februar 2023), zwischen 02:45 Uhr und 03:54 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Garten eines Einfamilienhauses, an der Worcesterstraße in Kleve. Der oder die Täter beschädigten ein Gartentor sowie einen Sichtschutz und entwendeten zwei Sonnenscheiben. Nach der Tat entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell