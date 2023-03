Rees-Millingen (ots) - Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag (28. Februar 2023), 08:30 Uhr, sind unbekannte Täter in einen als Lager genutzten Anbau auf einem Grundstück an der Anholter Straße eingedrungen. Sie entwendeten einen Freischneider sowie eine Schlagbohrmaschine. Danach flüchteten sie. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo ...

mehr