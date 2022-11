Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer prallt gegen Baum (16.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden verursacht hat ein auswärtiger Autofahrer am Mittwoch gegen 10 Uhr auf dem Nordring. Ein 21-jähriger BMW Fahrer aus dem Kreis Ravensburg war in einem Kreisverkehr auf regennasser Straße zu schnell unterwegs. Er rutschte aus dem Kreisverkehr und stieß gegen einen Baum. Am Auto entstand massiver Blechschaden, weshalb ein Abschleppdienst den nicht mehr fahrbereiten Wagen abholte.

