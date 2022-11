Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Unbekannter versucht abgestellten Wohnwagen aufzubrechen

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag versucht, einen in der Rochus-Merz-Straße abgestellten Wohnwagen aufzubrechen. Hierbei machte sich der Unbekannte mit Aufhebelversuchen an der Zugangstür des Wohnwagens zu schaffen und versuchte ein Fenster einzuschlagen. Tür und Fenster hielten den Bemühungen des Täters stand. Allerdings richtete dieser Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an dem Wohnwagen an. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Schramberg (07422 2701-0) entgegen.

