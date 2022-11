Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Waldmössingen, Lkr. Rottweil) Absperrgitter von Baustelle entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Schramberg-Waldmössingen, Lkr. Rottweil (ots)

Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, haben nach bisherigen Ermittlungen drei derzeit unbekannte Personen mit einem roten Kleinlastwagen 20 Absperrgitter mit zugehörigen Fußteilen von einer Baustelle an der Seedorfer Straße in Waldmössingen entwendet und sind anschließend in Richtung Seedorf davongefahren. Ein Zeuge konnte die drei Männer im Alter von etwa 35 Jahre beim Beladen der Absperrgitter beobachten. Da dem Zeugen dies auch aufgrund der Uhrzeit komisch vorkam, begab sich dieser am Mittwoch zur Baustelle und fragte nach. Dabei stellte sich heraus, dass nicht Mitarbeiter der zuständigen Baufirma die Absperrgitter aufgeladen hatten, sondern Diebe. Die Polizei Schramberg bittet nun um weitere Hinweise zu der Tat. Personen, die entsprechende Angaben machen oder etwas zu dem roten Lastwagen oder dem Verbleib der Absperrgitter sagen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel.: 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell