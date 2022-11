POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter klaut Geldbeutel und Handy aus einem Auto

Bad Dürrheim (ots) - Eine unsinnige Aktion einer Schülerin hat am Mittwoch in einer Schule in der Karlstraße ein größeres Aufgebot von Sanitätern und Rettungshelfern auf den Plan gerufen. Eine 14- jährige Schülerin versprühte nach der Pause gegen 11.30 Uhr von ihrem Platz aus etwas Tierabwehrspray in ihrem ...

mehr