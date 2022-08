Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zehnjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt +++ Polizei sucht zwei beteiligte Jungs

Delmenhorst (ots)

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwoch, 03. August 2022, gegen 15:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun zwei beteiligte Jungs.

Die Zehnjährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Katenbäker Berg in Richtung Marschweg unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit zwei kleineren Jungs, die den Marschweg in Richtung Stadt befuhren. Durch die Kollision kamen alle drei Kinder zu Fall. Ihre Räder verkeilten sich ineinander.

Das Mädchen trug Schürfwunden davon, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. An ihrem Fahrrad entstanden geringe Schäden. Die Erziehungsberechtigten der beiden Jungs, die nach dem Unfall aufstanden und weiterfuhren, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

