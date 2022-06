Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Brand einer Dunstabzugshaube und fünf First-Responder-Einsätze

Hattingen (ots)

Um 11.43 Uhr am gestrigen Samstag rückte eine Vielzahl von Einsatzkräften der Hattinger Feuerwehr nach Holthausen aus.

Grund war der Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Hagen". Bewohner hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Anschließend haben sie die Wohnung verlassen.

Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr gingen sofort unter schwerem Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. Ein zweiter Trupp wurde zur Kontrolle des Treppenraums eingesetzt. Dieser war zum Glück nicht verraucht.

Ein weiterer Trupp stand vor dem Gebäude in Bereitstellung.

In der Wohnung selbst konnte eine in Brand geratene Dunstabzugshaube gelöscht werden. Dies erfolgte gerade noch rechtzeitig, bevor das Feuer auf die angrenzende Einrichtung übergreifen konnte.

Nach den Löschmaßnahmen wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet und abschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Neben den Maßnahmen im Gebäude wurde ergänzend von Außen die Drehleiter in Stellung gebracht.

Die Bewohner wurden zwischenzeitlich durch den Rettungsdienst untersucht, konnten aber vor Ort verbleiben. Daher konnte die Wohnung nach dem Einsatzende wieder an die Mieter übergeben werden.

Eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug Nord sowie die Schutzzielergänzungseinheiten aus Mitte, Oberbredenscheid und Niederwenigern.

Neben dem Brandeinsatz rückten die Einsatzkräfte der Hattinger Feuerwehr zu insgesamt fünf First-Responder-Einsätzen aus. Vier davon übernahmen die ehrenamtlichen Kräfte aus Elfringhausen bzw. Niederwenigern, einen die hauptamtlichen Kräfte. Vor Ort wurden die Patienten jeweils bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt.

