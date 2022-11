Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schülerin versprüht Reizspray in Schule (16.11.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Eine unsinnige Aktion einer Schülerin hat am Mittwoch in einer Schule in der Karlstraße ein größeres Aufgebot von Sanitätern und Rettungshelfern auf den Plan gerufen. Eine 14- jährige Schülerin versprühte nach der Pause gegen 11.30 Uhr von ihrem Platz aus etwas Tierabwehrspray in ihrem Klassenzimmer. Mehrere Mitschüler erlitten dadurch Atemwegs- und Augenreizungen und mussten von Ärzten und Sanitätern betreut werden. Drei Schüler kamen kurzfristig zur Versorgung in eine Klinik. Das Klassenzimmer und der Flur des Schulgebäudes mussten vorübergehend geräumt werden. Die Polizei konnte das Spray sicherstellen und übergab die 14-Jährige in die Obhut ihrer Eltern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell