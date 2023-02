Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht im REWE Parkhaus Bad Ems

Bad Ems (ots)

Am Nachmittag des 25.02.23 hatte der Fahrer eines schwarzen Daimler Benz sein Fahrzeug in der Tiefgarage des REWE Einkaufsmarktes in Bad Ems abgestellt. Als er nach ca. 30 Minuten zu seinem PKW zurück kam, stellte er am hinteren, linken Kotflügel frische Unfallschäden fest. Hinweise auf den Verursacher liegen bis dato nicht vor. Als möglicher Unfallverursacher kommt der Fahrer eines blauen PKW in Betracht, da am beschädigten Fahrzeug blaue Fremdlackanhaftung gesichert werden konnte. Hinweise über den Unfallverursacher werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Ems.

