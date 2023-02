Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 56244 Freilingen - Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

56244 Freilingen (ots)

Am Samstag, den 25.02.2023 gegen 12.00 Uhr befuhr ein 22jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Selters mit seinem PKW die L304 aus Richtung Maxsain kommend in Richtung Freilingen. Ihm entgegen kam eine 27jährige Frau, ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Freilingen. In einer Rechtskurve, aus Sicht des Unfallverursachers, kurz vor der Örtlichkeit Freilingen, kam dieser aufgrund der Witterungsverhältnisse (Schneeregen) und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo beide Fahrzeuge kollidierten. Beide Unfallbeteiligte wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrbahn musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten für ca 1,5 Stunden gesperrt werden.

