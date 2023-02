POL-PDMT: Zehnhausen bei Rennerod - Trunkenheitsfahrt mit 1,48 Promille

Hachenburg (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch, den 22.02.23, 16:00 Uhr bis Freitag, den 24.02.23, 03:00 Uhr wurde versucht in eine Kellerwohnung im Johann-August-Ring in Hachenburg einzubrechen. Hierbei misslang es jedoch die die Hauseingangstür aufzuhebeln, sodass von der Tat abgelassen wurde. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle PI ...

