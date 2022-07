Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Kleinwagen soll Fußgänger auf Bürgersteig gefährdet haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die eine Verkehrsgefährdung beobachtet haben, die sich bereits am 27.06.2022 um circa 21.20 Uhr in der Kartäuserstraße in Freiburg ereignet haben soll.

Wie ein Pkw-Fahrer der Polizei mitteilte, fuhr er in nördliche Richtung auf dem Schwabentorring, als er kurz vor der Abbiegung in die Kartäuserstraße durch einen Kleinwagen geschnitten und zum Anhalten genötigt wurde. Der Kleinwagenfahrer sei kurz darauf in die Kartäuserstraße abgebogen. Bereits vor dem Ausbremsen sei der Kleinwagenfahrer durch seine aggressive Fahrweise aufgefallen.

Eigenen Angaben zufolge folgte der Geschädigte dem Kleinwagen in die Kartäuserstraße, überholte ihn und stellte sein Fahrzeug quer auf die Fahrbahn, um den Kleinwagenfahrer zur Rede zu stellen. Daraufhin sei der Kleinwagen nach rechts auf den Bürgersteig gefahren und habe dort mindestens zwei Fußgänger gefährdet.

Zeugen des Vorfalls oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882 3100 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

