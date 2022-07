Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Durch Bunsenbrenner Brand verursacht

Freiburg (ots)

Bei Gartenarbeiten kam es am Samstag, 02.07.2022 gegen 10.40 Uhr zu einem Brand in der Gartenstraße. Hier wurden Arbeiten mit dem Bunsenbrenner durchgeführt, wobei Funken einen Busch an der Hauswand in Brand setzten. Die Feuerwehr Schopfheim rückte mit vier Fahrzeugen und neun Einsatzkräften an und löschten den Brand. Da sich in der Dachrinne durch darin befindliches Laub, Glutnester gebildet hatten, wurde anschließend noch eine Drehleiter zum vollständigen Löschen alarmiert. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann nicht beziffert werden. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

md/tb

