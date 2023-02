Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Bad Marienberg (ots)

Am Freitag, dem 24.02.2023, kam es gegen 20:00 Uhr in Bad Marienberg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Fußgänger durch einen Pkw erfasst wurde. Der 57-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Gartenstraße und bog nach links in die Robertstraße ab. Hierbei kollidierte er mit einem 46-jährigen Fußgänger, welcher die Robertstraße überquerte. Der verletzte Fußgänger wurde zur weiteren Behandlung in ein nahes gelegenes Krankenhaus verbracht. Da bei dem Pkw-Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein sichergestellt.

