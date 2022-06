Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerverletzte Autofahrerin nach Frontalzusammenstoß

Hennef (ots)

Gegen 11.15 Uhr ist es am Dienstagvormittag (21.06.2022) auf der Bundesstraße 478 (B478) zwischen Hennef-Bröl und Ingersau zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, bei dem eine 23-jährige Autofahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid schwer verletzt wurde.

Anhand der Unfallspuren und den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 26 Jahre alte Frau aus Kreuztal in einem VW Transporter die B478 aus Hennef-Bröl in Fahrtrichtung Ingersau. Aus ungeklärten Gründen geriet sie mit ihrem Fahrzeug in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Toyota Kleinwagen, an dessen Steuer die 23-Jährige saß. Die Kleinwagen-Fahrerin wurde bei der Kollision schwer, zum jetzigen Kenntnisstand nicht lebensgefährlich, verletzt und musste mit einem Hubschrauber in die Klinik transportiert werden. Die VW-Fahrerin kam leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die B478 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt worden. Der Verkehr wurde frühzeitig abgeleitet. Die beiden nicht mehr rollfähigen Unfallfahrzeuge wurden von der Polizei, wie auch zwei Handys der 26-Jährigen, zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Nachdem die hinzugerufene Feuerwehr die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt hatte, konnte die B478 gegen 14.00 Uhr wieder freigegeben werden. (Bi)

