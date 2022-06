POL-SU: Radfahrer bei Kollision mit Bus schwer verletzt

Windeck (ots) - Da ein Haftbefehl gegen einen 48-jährigen Windecker vorlag, sollte er am Montag, 20.06.2022, festgenommen werden. Gegen 15:00 Uhr fuhren mehrere Streifenwagen zu seinem vermuteten Aufenthaltsort in Windeck. In der Wohnung des Mannes hielt sich auch seine 78-jährige Lebensgefährtin auf. Da das Paar sich weigerte, trotz mehrmaliger Aufforderung die Tür zu öffnen, wurde ein Schlüsseldienst hinzugezogen. In der Wohnung wurde zunächst nur die 78-Jährige ...

