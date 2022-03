Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw aufgebrochen

Hemer (ots)

In der Nacht zu Dienstag gab es in Bredenbruch mehrere Diebstahlsfälle aus Kraftfahrzeugen: In der Hellestraße wurden ein grauer Skoda und ein schwarzer Mercedes aufgebrochen und durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten Paar weißer Nike-Schuhe und ein elektronisches Gerät. An der Altenaer Straße wurden ein in einer geschlossenen Garage stehender VW-Transporter und ein grauer Honda Jazz aufgebrochen. Am Morgen entdeckten die Inhaber, dass die Garage auf stand und das Licht brannte. Der oder die Diebe entwendeten zehn Flaschen Bier aus dem Transporter. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell