Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Geräteschuppen

Spind im Schwimmbad aufgebrochen

Lüdenscheid (ots)

Am 30.03.2022 zwischen 0 und 4 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Geräteschuppen an der Alten Wache Werkzeug und Spirituosen. Hinweises nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen.

Einem 57-jährigem wurde am Dienstagabend im Schwimmbad Nattenberg seine Geldbörse entwendet. Er hatte die Geldbörse im Spind des Schwimmbades eingeschlossen. Als er gegen 19.30 Uhr zu seinem Spind zurückkehrte, stellte er fest, dass der Spind aufgehebelt wurde und die Geldbörse weg war. Die Geldbörse konnte später durch einen Mitarbeiter in einem Mülleimer wiedergefunden werden. Lediglich das Geld fehlte. (wib)

