Menden (ots) - Eine 25-jährige Mendenerin ist auf eine Phishing-Mail hereingefallen. Sie klickte am Wochenende auf den Link in der Mail, meldete sich mit ihren echten Bank-Daten auf der täuschend echt gestalteten Betrüger-Seite an und bestätigte die Anmeldung per Zwei-Faktor-Authentifizierung auf ihrem Handy. Damit lieferte sie den Betrügern sämtliche nötigen Daten. Prompt überwiesen sich die Unbekannten einen ...

