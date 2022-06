Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schockanruf

WhatsApp-Masche

Siegburg (ots)

In den letzten Wochen kam es immer wieder zu Vorfällen, in denen überwiegend lebensältere Menschen von vermeintlichen Enkeln oder falschen Polizisten angerufen oder angeschrieben wurden. Die Täter wollen die Senioren verunsichern und zeitgleich ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen, um zu ihrem Ziel, nämlich einen hohen Geldbetrag zu ergaunern, zu kommen. Dabei nutzen sie die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Senioren schamlos aus.

So erging es in den letzten Tagen zwei, um die 90 Jahren alten, Seniorinnen aus Hennef und einem 91-jährigen Senior aus Siegburg, die Schockanrufe von falschen Polizisten erhielten, in denen ihnen vorgespielt wurde, dass ein naher Verwandter bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet hat.

Nur gegen eine Zahlung von einer Kaution in einem hohen fünfstelligen Bereich könnten die Verwandten einer Gefängnisstrafe entgehen.

In den drei Fällen wären Bargeldbeträge in Höhe von rund 120.000 Euro in die Hände der Betrüger geflossen, wenn nicht die Mitarbeitenden der jeweiligen Hausbank aufmerksam gewesen wären und die Polizei alarmierten. In einem Fall wurde der vermeintliche Geschädigte sogar von den Tätern angewiesen, den Mitarbeiter der Bank anzulügen, dass das Geld für ein Geschenk sein sollte.

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis befindet sich im ständigen Austausch mit den lokalen Banken, um gemeinsam zu verhindern, dass ältere Mitmenschen Opfer skrupelloser Täter werden und diese sich an dem, meist ein Leben lang angesparten Hab und Gut, bereichern. Machen Sie sich und ihren Angehörigen, Freunden und Nachbarn deutlich, dass die Polizei oder die Justiz niemals nach Geldbeträgen oder Schmuckgegenständen fragen wird.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Weitere Informationen finden Sie unter url.nrw/SU2022-131 oder kontaktieren Sie unsere Kriminalkommissariat Prävention / Opferschutz unter der 02241 541-4577. (Re.)

