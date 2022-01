Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizisten bei Einsatz angegriffen

Mühlhausen (ots)

Mehrere Zeugen beschwerten sich am Donnerstagabend über Lärm am Petriteich. Aus einer Wohnung sollen Gegenstände geflogen sein. Am Einsatzort trafen die Polizisten auf drei Personen. In einem Treppenhaus gab es zahlreiche Beschädigungen, eine Wohnung war verwüstet. Der 27-jährige Nutzer der Wohnung und ein 37-jähriger Bekannter verhielten sich aggressiv gegenüber den Beamten. Der 37-Jährige griff einen Polizisten an und wurde unter Einsatz von Zwangsmitteln vorläufig festgenommen. Er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam, am Vormittag wurde er wieder freigelassen. Ein Polizist erlitt während des Einsatzes eine Verletzung am Bein, auch der Täter musste medizinisch behandelt werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachtes des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch keine Angaben möglich.

