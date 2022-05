POL-WAF: Ahlen. Polizei forderte weitere Einsatzkräfte an wegen möglicher Auseinandersetzung zwischen Fußballfans

Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch machen können, der sich zwischen Samstag, 7.5.2022, 15.00 Uhr und Sonntag, 8.5.2022, 13.15 Uhr in Ahlen auf der Oststraße ereignet hat. Unbekannte gelangten in ein Geschäftshaus und brachen in die Büroräume im Obergeschoss ein. Der oder die Täter stahlen Parfümflakons. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

